Девальвация риала бьет по экономике Ирана 

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика» Иран проходит через финансовый кризис, поскольку его валюта — иранский риал, за последние несколько месяцев пережила беспрецедентную девальвацию. За последние две недели валюта Ирана упала на 10 тыс. риалов по отношению к доллару. Обменный курс теперь составляет около 60 тыс. риалов по отношению к доллару. Сейчас Иран пытается установить официальный курс обмена в 42 тыс. риалов по отношению к доллару, что не соответствует требованиям рынка. В попытке обогнать рынок правительство обещало суровые наказания любому, кто будет пытаться обменивать риал по другому обменному курсу. Многие иранцы привыкли обменивать риалы по официальному обменному курсу. Фактически, за последнее десятилетие разница между официальным обменным курсом и тем, который был установлен рынком, составляла 15%.
Прогноз роста ВВП Ирана с 2015 года
Согласно анализу BBC, основной причиной девальвации является не торговый дисбаланс. Помимо экспорта нефти, Иран экспортирует товары примерно на $40 млрд Он импортирует продукцию на $50 млрд Проблема в том, что у Ирана есть трудности с возвратом этих денег в Иран. Несмотря на то, что международные санкции были отменены после подписания ядерного соглашения, Иран не смог привлечь в страну крупные международные банки. Реальные жертвы — это иранские предприятия, которые полагаются на импорт или экспорт товаров. Многие из этих предприятий не могли получить валюту у правительства и им пришлось полагаться на неофициальный обменный курс для ведения бизнеса. Теперь, когда правительство пытается справиться с этой проблемой, пытаясь установить единый обменный курс, этим предприятиям становится все труднее работать. Иран может попытаться нарастить экспорт нефти, чтобы увеличить поставки долларов правительством. Согласно S & P Global Platts, нефтедобыча Ирана выросла до 3,83 млн баррелей в день в феврале с 3,80 млн баррелей в день в ноябре. Тем не менее, иранская нефтяная промышленность, похоже, не может увеличить производство еще больше. Несмотря на то, что его распределение производства нефти членов ОПЕК технически достигает 3,797 млн баррелей в день, разрешается производить до 4 млн баррелей в день, при условии, что в среднем ежемесячный объем производства за 12 месяцев составит 3,797 млн баррелей в день. Известно, что Иран в прошлом нарушал обязательства по квотам ОПЕК, поэтому стране было бы необходимо увеличить объемы добычи и экспорт нефти, чтобы облегчить ситуацию с валютой, если бы можно было нарастить объемы добычи иранской нефтяной промышленности. Этот валютный кризис является еще одним шагом в падении иранской экономики, которая должна была восстановиться после подписания ядерного соглашения. Сложные экономические условия привели к тому, что люди стали выходить на улицы с протестами в ряде городов Ирана в начале этого года, однако протесты были подавлены правительством. Необходимо и дальше продолжать наблюдать за экономической ситуацией в Иране, поскольку экономические проблемы обычно выливаются в самые крупные политические беспорядки в этой стране.