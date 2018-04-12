Россельхознадзор проведет еще одну проверку турецких производителей томатов

В начале апреля сообщалось, что Россельхознадзор разрешил поставки в РФ томатов 15 турецких компаний. В конце марта ведомство также отмечало, что готово в апреле начать инспекцию предприятий, осуществляющих производство томатов в Турции.

"Эксперты Россельхознадзора в период c 15 по 21 апреля 2018 года посетят Турецкую Республику с целью ознакомления с технологией выращивания, упаковки и подготовки томатов к экспорту в Россию, а также оценки соблюдения фитосанитарных требований Евразийского экономического союза турецкими предприятиями, производящими указанную продукцию", — говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор неоднократно направлял инспекцию в Турцию для проверки производителей томатов, в том числе проверка проводилась после отмены с 1 ноября жесткого запрета на импорт турецких томатов.