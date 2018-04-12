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Ситуация под контролем: внешний долг поможет разогнать экономику России
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Ситуация под контролем: внешний долг поможет разогнать экономику России 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Российская экономика показывает хоть и скромный, но все же рост, что позволяет не переживать по поводу увеличения объемов внешнего долга. Более того, именно кредитование сегодня способно помочь разогнать экономику России, считает главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев.
Рост внешнего долга России
Как сообщают в Центробанке, внешний долг России с начала года вырос на 1,2%. В денежном эквиваленте рост внешнего долга за первый квартал составил 6,1 млрд долларов и по предварительной оценке достиг 524,9 млрд долларов.
«Наша экономика показывает хоть и скромный, но все же рост, поэтому мы можем не переживать по поводу увеличения объемов внешнего долга. Более того, для развития экономики всегда требуются кредиты и заимствования, а поскольку мы не научились эффективно привлекать их из внутренних источников, то обращаемся к зарубежным партнерам.
К тому же деньги на внешних рынках, направляемые впоследствии на развитие и поддержание текущего потребления, зачастую удается привлекать на довольно неплохих условиях. Если сравнивать общий российский объем долга с другими странами, то он находится на очень низком уровне, не превышая 25% ВВП. Такой объем заимствований нам абсолютно не угрожает», — объясняет собеседник ФБА «Экономика сегодня».
В целом под внешним долгом подразумевают не только заимствования государственных органов, но и коммерческих структур. В случае с госдолгом ситуация обстоит еще лучше, если проводить параллели даже с развитыми странами, он не превышает 55 млрд долларов.
Ресурсы для развития экономики
У той же Японии в 2016 году объем госдолга составил практически 250% от ВВП. То есть для того, чтобы полностью отдать свой долг, все японцы должны отказываться от использования ВВП в других целях в течение 2,5 лет. Но подобная проблема не только у Японии — у Италии, США, Испании, Франции и ряда других стран госдолг превышает 100% ВВП.
«Сам по себе внешний долг не несет никакой угрозы, но главное, чтобы он не пересекал определенные границы. Особенно опасно его наращивать в тот момент, когда экономика падает. Но когда она находится в восходящей фазе, а деньги привлечены на приемлемых и конкурентных условиях, переживать не стоит — все они будут направлены на дальнейшее развитие экономики.
В то же время у нас и внутри страны есть достаточное количество ресурсов для наращивания долга, но эффективных инструментов пока не так много. Их также стоит развивать», — считает Михаил Беляев.
Как в свою очередь обращает внимание доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов международные резервы Центробанка сегодня кратно превышают уровень госдолга. И теоретически его можно еще нарастить, но в этом нет большого смысла, поскольку и без него российская финансовая система прекрасно справляется со своими задачами.
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