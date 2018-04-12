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Британцам предрекли финансовый коллапс
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Британцам предрекли финансовый коллапс 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Британцы могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за чрезмерной уверенности в экономике Великобритании после Brexit. Об этом пишет Bloomberg.
«Экономические показатели находятся на уровне выше, чем ожидалось, и могут отвлекать от дисбаланса в экономике Великобритании, а также от того, что она недостаточно эффективна в международном контексте», — отмечает агентство.
Стабильность рынка труда позволила британцам «больше брать взаймы и меньше откладывать». Высокий уровень задолженности по кредитам делает жителей страны более уязвимыми в случае повышения процентной ставки или роста безработицы.
Власти Великобритании предупредили, что даже постепенное увеличение процентной ставки «может оказать пагубное влияние на потребителей с высокой задолженностью».
Самые пессимистичные прогнозы относительно экономики королевства после решения о выходе из ЕС не сбылись. В частности, безработица близка к самому низкому уровню с 1970-х годов. Но экономический рост Великобритании низок по сравнению с другими странами G7, а также не показывает такой положительной динамики, как другие страны блока, пишет Bloomberg.
На референдуме в 2016 года порядка 51,9 процента проголосовавших высказались за выход Великобритании из Европейского союза. Официальный выход королевства из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.
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