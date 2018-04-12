Ещё
В Нижнем Новгороде снизились цены на говядину, гречневую крупу и вермишель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Новгороде снизились цены на говядину, гречневую крупу и вермишель 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Такие данные приводит региональный Нижегородстат.
Эксперты подсчитали, что за неделю говядина подешевела на 0,3% (килограмм мяса отдают за 324,3 рубля), вермишель — на 0,5% (с 52,8 до 52,07 рублей за кг). Аж на 40 копеек, с 41,1 до 40,7 рублей, опустились цены гречневую крупу.
Также со 2 апреля в области снизились средние цены на молоко, соль и подсолнечное масло.
Как напомнили в пресс-службе областного правительства, ранее глава области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Президент Аргентины планирует посетить матч сборной в Нижнем Новгороде Пенсионерка пострадала, упав в маршрутке №18 в Нижнем Новгороде В финале конкурса «Учитель года – 2018» сразятся 8 нижегородских педагогов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву45
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии118
Суд фактически разрешил курить в самолетах193
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии63
Что Россия может сделать Западу389
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение