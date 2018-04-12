В Нижнем Новгороде снизились цены на говядину, гречневую крупу и вермишель

Такие данные приводит региональный Нижегородстат.

Эксперты подсчитали, что за неделю говядина подешевела на 0,3% (килограмм мяса отдают за 324,3 рубля), вермишель — на 0,5% (с 52,8 до 52,07 рублей за кг). Аж на 40 копеек, с 41,1 до 40,7 рублей, опустились цены гречневую крупу.

Также со 2 апреля в области снизились средние цены на молоко, соль и подсолнечное масло.