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ОПЕК ждет более раннего восстановления рынка нефти — II-III квартал 2018 года
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ОПЕК ждет более раннего восстановления рынка нефти — II-III квартал 2018 года 

ТАСС 50 минут назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. ОПЕК ждет ребалансировки спроса и предложения на рынке нефти уже во втором — третьем квартале этого года, сообщил в интервью Reuters генсек картеля Мухаммед Баркиндо.
Ранее картель прогнозировал наступление улучшения не ранее третьего квартала.
Он также выразил оптимизм по поводу возможности продления договоренностей стран ОПЕК и не ОПЕК после 2018 года. «Уверенность в том, что пакт будет продлен и после 2018 года, растет», — сказал Баркиндо, добавив, что Россия продолжит играть ключевую роль.
Ближайшая встреча стран участниц соглашения состоится в Джидде (Саудовская Аравия) 20 апреля, это будет заседание министерского мониторингового комитета, сопредседателями которого являются министры энергетики России и Саудовской Аравии.
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