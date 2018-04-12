Баркиндо: РФ продолжит играть ключевую роль в ОПЕК+ 

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо EPA/MAXIM SHIPENKOV
Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Мировой рынок нефти перебалансируется во втором-третьем квартале 2018 года, а не к концу года, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, передает Reuters. В интервью агентству в Нью-Дели, Баркиндо отметил, что в настоящий момент растет уверенность в том, что производители нефти продлят договор о сокращении производства нефти за 2018 год. По словам Баркиндо, Россия будет и впредь играть ключевую роль в будущих пактах по балансированию рынка. "Растет уверенность в том, что декларация о сотрудничестве будет продолжена после 2018 года", — сказал Баркиндо агентству Reuters. "Россия будет и впредь играть ведущую роль", — подчеркнул генсек организации. По его словам, первоначальный проект долгосрочного альянса между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и производителей, не входящих в состав картеля, будет обсуждаться на их июньском совещании.