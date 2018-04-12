В ситуации с ростом цен в курских маршрутках разбирается антимонопольная служба

В региональное управление ведомства уже начали поступать жалобы от жителей города

С сегодняшнего дня частные перевозчики повысили цены на проезд в маршрутках на два рубля, объясняя это тем, что выросли цены на запчасти и ГСМ. Многие жители областного центра недовольны сложившейся ситуацией. По словам горожан, многие маршрутки заправляются природным газом, поэтому не зависят от цен на бензин. Кроме того, куряне предполагают, что налицо может быть картельный сговор, так как цены поднялись одинаково у всех частных перевозчиков.

С учётом поступающих обращений граждан с жалобами на рост цен, управлением Федеральной антимонопольной службы по Курской области начата проверка обоснованности указанного повышения цен, сообщили в ведомстве. Специалисты проверят, соблюдены ли в данном случае требования антимонопольного законодательства. В частности, есть ли в этом случае признаки монопольно высокой цены и антиконкурентных соглашений перевозчиков.

Сейчас сотрудники ведомства приступили к проведению анализа рынка и изучению документации. О результатах проверки Курское УФАС России сообщит позднее.