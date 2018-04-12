ЕЦБ беспокоится о росте евро и рисках торговой войны

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На заседании 7-8 марта ЕЦБ неожиданно отказался от своего обещания «увеличить размер и/или длительность программы скупки активов», если экономические условия ухудшатся. Укрепление евро в последние месяцы, отчасти обусловленное опасениями по поводу протекционизма США, не привело к значительному сокращению спроса. Тем не менее члены Совета управляющих назвали валютный курс «значительным источником неопределенности». Некоторые представители ЕЦБ прогнозируют более негативное влияние роста евро на инфляцию. "Широко распространено беспокойство о том, что риск торговых конфликтов, которые, как можно ожидать, окажут негативное влияние на экономическую активность всех вовлеченных стран, увеличился", — отметил ЕЦБ. Как сообщали «Вести. Экономика», по данным Eurostat, ВВП 19 стран еврозоны в IV квартале 2017 года вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост зафиксирован 19-й квартал подряд.

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Новотны: ЕЦБ должен начать нормализацию политики Кёре: риски торговой войны уже вредят экономике Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 1,4% По итогам 2017 года в целом ВВП еврозоны вырос на 2,3%, максимальными темпами с 2007 года. Между тем, инфляция по-прежнему отстает от целевого показателя, установленного на уровне «чуть ниже 2%». Потребительские цены в еврозоне в марте выросли на 1,4% в годовом выражении, показали предварительные данные Eurostat. На заседании было высказано мнение о том, что ЕЦБ близок к выполнению своих критериев устойчивой корректировки темпов инфляции. Однако члены Совета управляющих согласились с тем, что достигнутый прогресс еще недостаточен. Протокол заседания также отражает повышение уверенности представителей ЕЦБ в том, что инфляция постепенно вернется к целевому уровню, если регулятор проявит достаточно терпения. "Возросшая уверенность требует постепенной корректировки заявлений Совета управляющих", — считают в ЕЦБ. Очередное заседание центробанка состоится 26 апреля. Члены Совета управляющих, вероятно, обсудят, как и когда они могут завершить программу скупки облигаций.