«Мощный удар по Украине»: в Раде оценили разрешение на «Северный поток — 2»

"Разрешение на строительство «Северного потока-2» является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военные", — заявил парламентарий.

Сам газопровод «Северный поток — 2» Парубий назвал фактором дестабилизации для всего региона.

"Мы должны добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта", — подчеркнул он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком».