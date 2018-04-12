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«Мощный удар по Украине»: в Раде оценили разрешение на «Северный поток — 2»
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«Мощный удар по Украине»: в Раде оценили разрешение на «Северный поток — 2» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий оценил выдачу разрешений на строительство газопровода «Северный поток — 2» Германией и Финляндией, сообщает «Европейская правда».
"Разрешение на строительство «Северного потока-2» является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военные", — заявил парламентарий.
Сам газопровод «Северный поток — 2» Парубий назвал фактором дестабилизации для всего региона.
"Мы должны добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта", — подчеркнул он.
Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком».
В конце марта разрешение на строительство «Северного потока — 2» выдала Германия, в апреле — Финляндия. Компания Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет одобрение России, Швеции и Дании.
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