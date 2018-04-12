ЦБ выразил обеспокоенность высокими темпами роста необеспеченного потребкредитования

Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в рамках заседания президиума совета Ассоциации банков России.

«Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают беспокоить, здесь мы аккуратно, осторожно подходим к регулированию этого сегмента. Вы знаете, что принимаются регулятивные меры по дестимулированию высокого роста необеспеченного потребительского кредитования в противовес стимулированию роста качественного ипотечного портфеля», — сказал он.