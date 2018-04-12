Банк России обеспокоен высокими темпами роста необеспеченного потребкредитования

"Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить, здесь мы аккуратно, осторожно подходим к регулированию этого сегмента. Вы знаете, что принимаются регулятивные меры по дестимулированию высокого роста необеспеченного потребительского кредитования в противовес стимулированию роста качественного ипотечного портфеля", — сказал Поздышев.

Ранее сообщалось, что Банк России намерен ужесточить регулирование необеспеченных потребительских ссуд.

Новая шкала будет применяться к кредитам, выданным после 1 мая текущего года.