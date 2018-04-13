ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

Банк России с 13 апреля отзывает лицензию на осуществление банковских операций у банка «Конфидэнс Банк».
Об этом информирует пресс-служба регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 13 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» ООО КБ «Конфидэнс Банк», рег. № 970, г. Кострома», — говорится в сообщении.
9 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ВВБ.