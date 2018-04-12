Россия определилась с украинской трубой

Россия подтвердила Евросоюзу готовность использования украинской газотранспортной системы после 2019 года, заявил министр энергетики России Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.
Новак рассказал о состоявшемся накануне телефонном разговоре с заместителем председателя Еврокомиссии, в ходе которого стороны обсудили европейские газовые поставки «в контексте тех контрактов, которые действуют до конца 2019 года».
«Было подтверждено, мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частично использовать газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года», — сказал он.
Встреча Александра Новака и замглавы ЕК по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича намечена на конец апреля — первую половину мая.