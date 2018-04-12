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Российские производители призывают запретить фейковый сыр
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Российские производители призывают запретить фейковый сыр 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Российские производители молока поддерживают идею запретить сыроподобный продукт. Об этом заявила глава комиссии по вопросам АПК и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ, председатель правления ГК «ТРИО» Евгения Уваркина на итоговой коллегии Минсельхоза России.
«Мы понимаем, что против российских производителей молока используется
нечестная конкуренция. Это связано, в том числе, с ввозом в страну
сыроподобной продукции, изготовленный с использованием растительных жиров», — отметила Евгения Уваркина.
Эксперты молочного рынка отмечают, что часть проблем связана с отсутствием определения «сыроподобный продукт» в нормативно-правовом поле Российской Федерации. Этого термина нет в едином перечне товаров, подлежащих ветеринарному контролю, что не дает возможности Роспотребнадзору и Россельхознадзору контролировать подобную продукцию при пресечениигосударственной границы России.
По оценкам экспертов, в течение 2017 года в Россию было ввезено примерно 150 тысяч тонн «сыроподобного продукта» украинского производства.
Место качественного сыра на рынке занял фальсификат. А спрос на свежее молоко стал падать. В результате впервые за много лет цены в зимние месяцы на сырое молоко не выросли, а снизились почти на 20%.
Чтобы изменить ситуацию на рынке, российские производители молока выступили с предложением — запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции.
Как отметила глава аграрного комитета Общественной палаты РФ Евгения Уваркина — «подобный опыт защиты интересов потребителей и производителей молочной продукции накоплен в странах Таможенного Союза».
«ВБеларуси полностью запрещено производство сыроподобных продуктов. Это, в первую очередь, направлено на защиту внутреннего белорусского рынка», — подчеркнула Евгения Уваркина.
Эксперты говорят о необходимости комплексной программы по стабилизации российского молочного рынка, включая экономические, юридические и отраслевые меры. Важным этапом этой программы станет запуск процесса обязательной маркировки молочной продукции с 16 июля 2018 года, а также введение с 1 июля 2018 года обязательной электронной ветеринарной сертификации.
По мнению членов аграрного комитета Общественной палаты РФ, добросовестные участники молочного рынка заинтересованы в скорейшей реализации этих мер. Именно так можно обеспечить условия для равной и честной конкуренции и защитить интересы российских потребителей.
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