Украина импортировала в 2017 году почти 80% всего своего антрацита из России

В ГП «Госвнешинформ» заявили, что 78,6% импортированного на Украину антрацита в 2017 году было поставлено Россией

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия.

Отмечается, что в прошлом году в страну было ввезено 3,38 млн тонн антрацита, что примерно в три раза превышает показатель 2016 года (933,4 тыс. тонн). При этом 2,66 млн тонн было завезено из России.

«В 2017 году 78,6% импортируемого антрацита (2,66 млн тонн) поступило из Российской Федерации, при этом 99,5% — через посредников. Усреднённая расчётная цена антрацита, который завозился на Украину из России по «непрямым» контрактам, в 2017 году составляла $99,3 за тонну, а напрямую из России завезли только 12,1 тыс. тонн по среднерасчётной цене $165,7 за тонну», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом оставшаяся часть импорта почти полностью приходится на ЮАР , оттуда Украина в 2017 году импортировала 714,1 тыс. тонн антрацита (21,2% всего импорта).

В декабре 2017 года на Украине заявили о сокращении добычи угля.