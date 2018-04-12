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Автомобили в России подоражают вслед за долларом
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Автомобили в России подоражают вслед за долларом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Автомобили в России внепланово подорожают еще на 7%, если курс доллара закрепится выше 60 руб. Часть комплектующих по-прежнему покупается за валюту за рубежом.
EPA-EFE FOCKE STRANGMANN
"Валюта очень чувствительна для автопрома, поэтому, конечно же, если курс закрепится выше, чем 60-62, то это будет серьезным фактором возможного повышения цен, будет соответственно снижение потребительского спроса. Очень сложно сейчас понять, какой будет отскок", — заявил гендиректор Sollers Вадим Швецов, комментируя влияние снижения курса рубля на стоимость автомобилей.Sollers — один из тех автопроизводителей, которые собирают в России популярные иномарки из импортных комплектующих — с компаниями Ford и Mazda. Традиционно цены на автомобили в начале года, летом и весной — в январе и летом корректируются с учетом инфляции, а в марте при поступлении новых моделей. Но в этом году цены могут вырасти темпами выше текущей инфляции. Причины две: повышение утильсбора и снижение курса рубля. Как сообщали «Вести. Экономика», в январе 2018 г. правительство РФ подготовило повышение утилизационного сбора для легковых автомобилей с двигателем объемом 2–3 литра на 49%, на легкие коммерческие автомобили — на 15-52%. Большим темпом утильсбор повысили лишь в 2016 г. : на 65% из-за девальвации рубля в 2014-2015 г. Ситуация может повторится — курс рубля рухнул на 10% за 2 дня после новых санкций с 6 апреля. Сейчас это снижение замедлилось: подорожание доллара замедлилось до 62 руб. (+7% к 6 апрля) после роста цен на нефть до $72.
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