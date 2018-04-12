Китай и МВФ учредили новый центр по поддержке строительства «Пояса и пути» 

Пекин, 12 апреля /Синьхуа/ — Китай и Международный валютный фонд /МВФ/ в четверг учредили новый центр по поддержке реализации инициативы «Пояс и путь».
Работа Центра развития потенциальных возможностей Китай-МВФ /China-IMF Capacity Development Center/ будет направлена на обеспечение подготовки персонала, поддержку институционального строительства и содействие коммуникации между странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», говорится в заявлении, опубликованном в четверг Народным банком Китая /Центробанк/.
Глава Центробанка И Ган отметил, что Китай готов активизировать сотрудничество с различными странами в финансовой сфере, чтобы способствовать большей открытости мировой экономики.
Центр скоро начнет подготовительные курсы по макрофинансовым вопросам для официальных лиц из стран-членов МВФ, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на церемонии открытия центра. -0-