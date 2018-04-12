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Средняя стоимость бензина в России за неделю выросла на 5 копеек
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Средняя стоимость бензина в России за неделю выросла на 5 копеек 

Rambler News Service 1 час назад
Средняя цена литра бензина в России за неделю со 2 по 8 апреля увеличилась на 5 коп. и на конец отчетного периода составила 39,95 руб. Стоимость дизельного топлива за аналогичный период выросла на 7 коп. — до 41,06 руб. за литр, сообщает Росстат.
В целом с начала года бензин подорожал на 0,6%, дизель — на 1,4%.
За неделю увеличение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 52 центрах субъектов России. Больше всего цены увеличились в Уфе и Великом Новгороде — на 0,6%, Орле — на 0,5%, Кызыле, Чебоксарах, Самаре, Калуге и Севастополе — на 0,4%.
Снижение цен на бензин зафиксировано в Южно-Сахалинске — на 0,9%, Чите — на 0,7% и Челябинске — на 0,2%.
В Москве за отчетный период цены на бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — увеличились на 0,1%.
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