Главные мировые новости четверга

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков в четверг, 12 апреля 2018 г.

1. Нестабильность на рынках, вызванная напряженностью в Сирии

В четверг на рынках сохраняется нестабильность из-за напряженности в отношениях США России вокруг ситуации в Сирии. Инвесторы опасаются военного удара США по Сирии в ответ на предположительную химическую атаку в восточной части Сирии. Президент США насмешливо высказался в сторону России относительно возможности прямого конфликта.

Нервозность на рынках привела вчера к снижению индекса Dow на 200 пунктов. В четверг негативные настроения инвесторов передались азиатским рынкам. Китайский Shanghai Composite к завершению торгов снизился на 0,4%, а японский Nikkei — на 0,2%.

В четверг большинство индексов европейских торговых площадок незначительно снижаются.

Фьючерсы на фондовом рынке США указывают на незначительный рост. На 12:54 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow поднялся на 26 пунктов или на 0,11%, фьючерс на S&P 500 повысился на пять пунктов или на 0,19%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 прибавил 16 пунктов или 0,24%.

2. Цены на нефть колеблются вблизи к максимуму за три года перед отчетом ОПЕК

Повышение геополитических рисков на Ближнем Востоке привело к росту нефтяных цен во время ночных торгов. Однако к началу утренней сессии опасения о возможных проблемах с поставками нефти были нивелированы из-за роста запасов нефти в США. Цены на нефть изменились незначительно.

Инвесторы ожидают выхода ежемесячного отчета ОПЕК, чтобы оценить выполнение нефтяным картелем условий договора о сокращении добычи нефти. Также внимание инвесторов привлекут пересмотренные прогнозы по спросу на нефть и ее поставкам после того, как ОПЕК предупредила о росте добычи в странах вне ОПЕК, особенно в США.

В своем прошлом отчете за март ОПЕК заявляла о том, что страны вне ОПЕК в 2018 году увеличат добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки.

К 12:56 МСК фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,06% до $66,86, а цены на нефть Brent остались без изменений на позиции $72,06.

В четверг нефть Brent достигла максимума сессии $72,48 — максимального значения с конца 2014 года.

3. Отчет по числу заявок на получение пособий по безработице, индексы цен на импорт и экспорт США и выступления чиновников ФРС

Нила Кашкари. Игроки рынка продолжают следить за геополитической напряженностью, однако при этом в четверг они обратят внимание отчет по числу заявок на получение пособий по безработице, торговый баланс США, а также на выступление главы ФРБ Миннеаполиса

Отчет Министерства труда США о числе первичных заявок на получение пособий по безработице в США выйдет в 15:30 МСК четверга. Также будут опубликованы индексы цен на импорт и экспорт США.

В 00:00 МСК пятницы на вопросы ответит Нил Кашкари, который является одним из сторонников мягкой монетарной политики ФРС. Вчера был опубликован протокол мартовского заседания ФРС, который показал, что чиновники ФРС сохраняют уверенность относительно экономического роста страны и стали более оптимистичны относительно ускорения инфляции до целевого значения 2%.

Согласно прогнозу по ставке ФРС от Investing.com, следующее повышение процентной ставки ФРС, вероятнее всего, состоится в июне.

4. Акции Tesla вышли на первое место по коротким продажам на Уолл-стрит

Над акциями Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) нависла мрачная туча после того, как провайдер финансовой аналитики для профессиональных инвесторов FactSet сообщил о том, что более 25% акций Tesla были проданы по «коротким» позициям. За последний месяц стоимость в долларах «коротких» позиций по акциям Tesla повысилась на 28% до $10,7 млрд Таким образом, согласно данным CNBS, полученным от S3 Partners, акции Tesla заняли лидирующую позицию по коротким продажам на Уолл-стрит.

Эта информация появилась после того, как Goldman Sachs снизила целевую цену на акции Tesla с $205 до $195 из-за возможного привлечения капитала в этом году и опасений по отношению способности компании воплотить в жизнь заявленные объемы производства.

В аналитической записке Goldman Sachs сказано, что, вероятнее всего, в настоящее время темп выпуска Model 3 остается ниже 2000 — приблизительно на уровне 1400 автомобилей в неделю.

Это значение значительно ниже прогноза Tesla на второй квартал о выпуске 5000 автомобилей Model 3 в неделю.

Негативная информация относительно Tesla вышла на фоне сообщения Reuters о том, что ноябре 2019 года компания приступит к выпуску спортивного автомобиля Model Y, а производство этой модели в Китае начнется двумя годами позже.

5. Цены на цинк опустились до минимума за четыре месяца на фоне масштабной распродажи металлов

В четверг цены на цинк опустились до минимума за четыре месяца на фоне масштабной распродажи металлов из-за опасений трейдеров о слабом спросе в Китае. Согласно данным игроков рынка, опрошенных Reuters, повышение деловой активности в строительном секторе Китая, которое обычно происходит в апреле и мае, в этом сезоне демонстрирует медленные темпы.

К 12:57 МСК фьючерсы на цинк снизились на 3,7% до $3112,25 за метрическую тонну — наименьшего значения с декабря прошлого года. Торги другими металлами. Фьючерсы на свинец снизились приблизительно на 2,4%, на никель — на 1,6%, на алюминий — на 1,7%, а на медь — на 1,8%.