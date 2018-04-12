Новак уверен в реализации «Северного потока-2»

Новак уверен в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2»

"Идет планомерная работа по получению необходимых разрешительных документов со стороны стран, по территории исключительной экономической зоны и территориальных вод, по которым будет проходить газопровод по дну Балтийского моря. Германия приняла решение, и Финляндия буквально сегодня приняла окончательное решение. В плановом режиме идет работа и с другими государствами, в частности с Данией и Швецией Мы уверены, что проект будет реализован, потому что он в первую очередь является коммерческим, в нем заинтересованы европейские потребители, европейские компании. Это такой крупный инфраструктурный проект", — сказал он.

Оператор проекта компания Nord Stream 2 AG уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии и Финляндии. Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции и Дании — идут по графику.