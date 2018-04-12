Ещё
Инвесторы откупают подешевевшие акции, — Софья Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвесторы откупают подешевевшие акции, — Софья Кирсанова, аналитик УК «Райффайзен Капитал» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Индекс ММВБ прибавляет 0,4%, при этом РТС дорожает на 3,7% за счет укрепления курса рубля на 1,2%.
Вчерашняя решимость Д. Трампа нанести удар по Сирии и агрессивные комментарии в сторону Москвы не на шутку напугали фондовые рынки в середине дня. Однако уже вечером американский президент сменил риторику, отметив, что России и США на пользу пошло бы продуктивное сотрудничество, особенно в экономике. Тем не менее угроза военных действий сохраняется и на текущий момент, поскольку каждый последующий комментарий Трампа по планируемой атаке на Сирию нисколько не проясняет ситуацию, а только запутывает ее. Но судя по динамике котировок, инвесторы сочли, что опасность все же миновала, и теперь откупают подешевевшие акции, особенно экспортеров, поскольку они являются основными бенефициарами текущего падения курса рубля.
Так, Алроса сегодня прибавляет +3,7%, НорНикель +2%, Мечел обычка +5%, Мечел преф +2,5%. НЛМК, Северсталь и Фосагро, напротив, немного корректируются, поскольку росли в другие дни.
Также в лидерах отскока бумаги Сбербанка: обычка +4,2%, префы +4,2%, несмотря на то что основной риск — начисление резервов по долгу Русала (порядка $4,5 млрд) — остается более чем актуальным.
Нефть приостановила рост, консолидировавшись возле уровня $72 за баррель Brent после трех дней роста, что тоже указывает на «охлаждение» геополитической напряженности по крайней мере в инвестиционном сообществе. Помимо этого, отчет Минэнерго США по итогам прошлой недели так же не обеспечил новых идей для «нефтяных быков»: добыча выросла еще на 65 тыс. баррелей в сутки, а запасы подросли на 3,3 млн баррелей.
Прайм: последние новости
Баррель нефти ОПЕК 6 апреля подешевел на 0,5% - до $64,82 Минфин РФ в понедельник не покупал валюту на внутреннем рынке Финляндия выдала второе разрешение на "Северный поток-2"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия определилась с украинской трубой118
Британия созывает СБ ООН101
Меркель определилась с атакой по Сирии165
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии33
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство34
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение