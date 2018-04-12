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Помпео высказался против «Северного потока — 2»
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Помпео высказался против строительства «Северного потока — 2» 

ТАСС 49 минут назад
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Директор ЦРУ Майкл Помпео, выдвинутый на пост госсекретаря президентом США Дональдом Трампом, заявил в четверг, что выступает против строительства трубопровода "Северный поток — 2".
"Я с нетерпением ожидаю участия [в качестве госсекретаря] в дискуссиях по поводу "Северного потока — 2", чтобы быть уверенным в том, что этому трубопроводу есть альтернатива, которая будет в интересах Запада, а не в интересах [президента РФ] Владимира Путина", — отметил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению его кандидатуры.
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