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Валовой региональный продукт Ленинградской области достиг 1 трлн рублей
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Валовой региональный продукт Ленинградской области достиг 1 трлн рублей 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отчитался перед премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым о рекордных показателях ВРП и рублевых инвестициях.
"Мы впервые достигли валового регионального продукта (ВРП) в 1 трлн рублей в прошлом году, для нас эта цифра знаковая, мы ее достигли с опережением. Кроме того, мы получили рекордную цифру инвестиций в рублях за всю историю Ленинградской области — 325 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом составил 26%, при том, что и в 2016 году этот показатель также вырос на 12,5%, то есть база растет", — сказал глава региона во время встречи с председателем правительства.
Дрозденко рассказал о региональной программе реновации школ, на которую ежегодно расходуется порядка 2 млрд рублей областного бюджета. Он также доложил, что в области завершилась программа по обеспечению детей от 3 до 7 лет местами в детских садах, ведется аналогичная работа по созданию мест в ясельных группах. В ряде районов, по его словам, еще остаются проблемы, касающиеся мест в детских садах и школах, в частности во Всеволжском районе. Губернатор отметил, что область на эти цели получает софинансирование из федерального бюджета.
Глава правительства отметил, что эту проблему обязательно нужно будет решить. «Все, что предусмотрено, должно быть профинансировано и закончено», — резюмировал Медведев.
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