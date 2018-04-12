Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что выдача разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2» является мощным ударом по Украине, передает украинское издание «Европейская правда».
«Разрешение на строительство «Северного потока-2» является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военные», — сказал Парубий, выступая на Киевском форуме по безопасности.
По его словам, «Северный поток-2» является фактором дестабилизации для всего региона. «Мы должны добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта», — подчеркнул Парубий.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.
Ранее Nord Stream 2 получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии. Сегодня компания получила второе разрешение, необходимое для строительства и эксплуатации газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии. Таким образом, Nord Stream 2 завершила процесс получения разрешений в Финляндии.