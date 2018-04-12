В Верховной раде назвали выдачу разрешений на «Северный поток — 2» мощным ударом по Украине

«Разрешение на строительство «Северного потока-2» является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военные», — сказал Парубий, выступая на Киевском форуме по безопасности.

По его словам, «Северный поток-2» является фактором дестабилизации для всего региона. «Мы должны добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта», — подчеркнул Парубий.

«Северный поток-2» — газопровод из России Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.