Ещё
В Верховной раде назвали выдачу разрешений на «Северный поток — 2» мощным ударом по Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Верховной раде назвали выдачу разрешений на «Северный поток — 2» мощным ударом по Украине 

Rambler News Service 1 час назад
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что выдача разрешений на строительство газопровода «Северный поток-2» является мощным ударом по Украине, передает украинское издание «Европейская правда».
«Разрешение на строительство «Северного потока-2» является мощным ударом по безопасности Украины в то время, когда на фронте погибают ее военные», — сказал Парубий, выступая на Киевском форуме по безопасности.
По его словам, «Северный поток-2» является фактором дестабилизации для всего региона. «Мы должны добиться замораживания и не допустить реализации этого проекта», — подчеркнул Парубий.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.
Ранее Nord Stream 2 получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода в Германии. Сегодня компания получила второе разрешение, необходимое для строительства и эксплуатации газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии. Таким образом, Nord Stream 2 завершила процесс получения разрешений в Финляндии.
Rambler News Service: последние новости
X5 Retail Group с 1 июля вводит систему электронных сертификатов «Меркурий» Украина планирует присоединиться к санкциям США против российского бизнеса ОПЕК повысила прогноз по спросу на нефть в мире в 2018 году до 98,7 млн баррелей в сутки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии201
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство34
Участники Саммита Америк встревожены15
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»228
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса301
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение