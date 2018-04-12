В правительстве сообщили о продлении нулевой пошлины на экспорт пшеницы

Нулевые пошлины на экспорт зерна могут быть продлены как минимум на два года. Предложение Минсельхоза поддержат в правительстве, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович

ТАСС. "Может быть, даже больше, чем на два года. Принципиальное решение принято", — цитирует Александра Дворковича

Для рынка важна предсказуемость, потому продление пошлины возможно даже до пяти лет, отметил вице-премьер. Идеи пока обсуждаются. «Но нужно, чтобы срок был достаточный, чтобы все знали, что в обозримом будущем ничего не поменяется», — подчеркнул Дворкович.

Он также пояснил, что введение высоких пошлин в принципе не планируется. Правительство просто сохраняет этот инструмент для форсмажорных ситуаций, которых, впрочем, не предвидится.