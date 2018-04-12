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В правительстве сообщили о продлении нулевой пошлины на экспорт пшеницы
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В правительстве сообщили о продлении нулевой пошлины на экспорт пшеницы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нулевые пошлины на экспорт зерна могут быть продлены как минимум на два года. Предложение Минсельхоза поддержат в правительстве, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Может быть, даже больше, чем на два года. Принципиальное решение принято", — цитирует Александра Дворковича ТАСС.
Для рынка важна предсказуемость, потому продление пошлины возможно даже до пяти лет, отметил вице-премьер. Идеи пока обсуждаются. «Но нужно, чтобы срок был достаточный, чтобы все знали, что в обозримом будущем ничего не поменяется», — подчеркнул Дворкович.
Он также пояснил, что введение высоких пошлин в принципе не планируется. Правительство просто сохраняет этот инструмент для форсмажорных ситуаций, которых, впрочем, не предвидится.
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 Ещё 5 источников 
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