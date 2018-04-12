Заявки по безработице в США упали на 9 тысяч

Москва , 12 апреля — «Вести. Экономика». Число заявок на пособие по безработице в США упало на прошлой неделе, указывая на устойчивую силу на рынке труда, несмотря на резкое замедление роста занятости в марте.

EPA/ANDREW GOMBERT

Первоначальные заявки на пособие по безработице снизились на 9 тыс. до 233 тыс. с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 7 апреля, сообщили в министерстве труда. Данные за предыдущую неделю были не были пересмотрены.

Экономисты, опрошенные Reuters , прогнозировали, что за неделю заявки упадут до 230 тыс. Показатели заявок, как правило, нестабильны в это время года из-за разных сроков пасхальных и школьных весенних каникул.

В марте экономика создала 103 тыс. рабочих мест, что станет самым низким показателем за шесть месяцев. Экономисты в основном не считают, что замедление связано с сильным ростом в феврале, но заявили, что на изменение найма повлияли низкие температуры.

Рынок труда считается близким к полной занятости. Уровень безработицы находится на уровне 17-летнего минимума в 4,1%, что не слишком далеко от прогноза Федеральной резервной системы (ФРС) о том, что безработица составит 3,8% к концу этого года.

Как писали «Вести. Экономика», рост занятости в США в марте замедлился сильнее, чем ожидалось. Уровень безработицы остался на минимуме с 2000 года, тогда как прогноз предполагал снижение.

Количество рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 103 тыс., сообщило министерство труда страны. Показатель безработицы шестой месяц подряд остался на уровне 4,1%, минимальном с декабря 2000 года.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 185 тыс. и снижение безработицы до 4%.

Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест увеличилось на 326 тыс., а не на 313 тыс., как сообщалось ранее.

Средняя почасовая оплата труда в США в марте составила $26,82, увеличившись на 0,3% относительно предыдущего месяца.

В годовом выражении средняя почасовая оплата труда выросла на 2,7% после повышения на 2,6% в феврале.