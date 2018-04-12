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Совфед: нужен механизм госрегулирования курса рубля
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Совфед: нужен механизм госрегулирования курса рубля 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, глава временной комиссии СФ по мониторингу экономического развития Сергей Калашников предложил создать механизм государственного регулирования курса рубля, который позволит стабилизировать валютный рынок в России. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Национальной службы новостей».
Отметим, что российская валюта начала обваливаться на фоне введения США новых санкций против РФ. 11 апреля курсы доллара и евро резко подскочили. Однако сегодня в ходе торгов курсы евро и доллара продемонстрировали заметное снижение. Американская валюта подешевела на 2,36% — до 62 рублей, а курс евро снизился на 1,35% — до 76,8 рубля.
«То, что происходит с долларом, это исключительно спекулятивная ситуация. Когда искусственно то «быки», то «медведи» ломают доллар. Причем на Московской бирже на первом месте по объему совершенных сделок — иностранный капитал. Центробанк то накапливает золотовалютные резервы, при стабилизации курсов, то снова их тратит. И этот процесс бесконечный в условиях, когда рубль конвертируем только внутри России, но при этом возможен свободный вывоз валюты за рубеж», — отметил он.
Также Калашников назвал Центральный банк России священной коровой.
«Ее постоянно доят, но не убивают, потому что она дает ценную валюту. Единственный рецепт, который можно дать: введение регулируемого курса рубля по отношению к основным валютам, как это делают Китай и многие другие страны», — добавил он.
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