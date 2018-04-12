Новак оценил перспективы реализации «Северного потока — 2»

По его словам, сегодня идет планомерная работа по получению разрешений на реализацию проекта от стран, по территории исключительных экономических зон и территориальных вод которых будет проходить газопровод.

Германия приняла решение, и Финляндия буквально сегодня приняла окончательное решение. В плановом режиме идет работа и с другими государствами, в частности с Данией Швецией Мы уверены, что проект будет реализован, потому что он в первую очередь является коммерческим, в нем заинтересованы европейские потребители, европейские компании. Это такой крупный инфраструктурный проект», — сказал Новак.

Министр отметил, что Россия может сохранить часть транзита газа через территорию Украины после 2019 года.

«Мы вчера провели разговор с заместителем председателя Еврокомиссии . Мы обсудили поставки газа европейскими потребителями в контексте тех контрактов, которые действуют до конца 2019 года… мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частично использовать газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года», — добавил Новак.

Ранее Германия и Финляндия выдали разрешительные документы на строительство «Северного потока — 2».

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.