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Новак оценил перспективы реализации «Северного потока — 2»
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Новак оценил перспективы реализации «Северного потока — 2» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет реализовано, передает ТАСС.
По его словам, сегодня идет планомерная работа по получению разрешений на реализацию проекта от стран, по территории исключительных экономических зон и территориальных вод которых будет проходить газопровод.
«Германия приняла решение, и Финляндия буквально сегодня приняла окончательное решение. В плановом режиме идет работа и с другими государствами, в частности с Данией и Швецией Мы уверены, что проект будет реализован, потому что он в первую очередь является коммерческим, в нем заинтересованы европейские потребители, европейские компании. Это такой крупный инфраструктурный проект», — сказал Новак.
Министр отметил, что Россия может сохранить часть транзита газа через территорию Украины после 2019 года.
«Мы вчера провели разговор с заместителем председателя Еврокомиссии. Мы обсудили поставки газа европейскими потребителями в контексте тех контрактов, которые действуют до конца 2019 года… мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частично использовать газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года», — добавил Новак.
Ранее Германия и Финляндия выдали разрешительные документы на строительство «Северного потока — 2».
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток-2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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