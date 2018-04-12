Россия подтвердила ЕС готовность частичного использования ГТС Украины после 2019 года

"Мы вчера провели разговор с заместителем председателя Еврокомиссии . Мы обсудили поставки газа европейскими потребителями в контексте тех контрактов, которые действуют до конца 2019 года", — сказал он.

"Было подтверждено, мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частично использовать газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года", — сказал Новак журналистам.