Ещё
Россия подтвердила ЕС готовность частичного использования ГТС Украины после 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия подтвердила ЕС готовность частичного использования ГТС Украины после 2019 года 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Россия подтвердила Евросоюзу готовность частичного использования газотранспортной системы Украины после 2019 года, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак.
"Мы вчера провели разговор с заместителем председателя Еврокомиссии. Мы обсудили поставки газа европейскими потребителями в контексте тех контрактов, которые действуют до конца 2019 года", — сказал он.
"Было подтверждено, мы подтвердили, что будем гарантированно обеспечивать поставки в рамках действующих контрактов европейским потребителям. И подтвердили, что мы не исключаем частично использовать газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года", — сказал Новак журналистам.
ТАСС: последние новости
Новак уверен в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2" Глава минфина США заявил, что санкции в отношении России будут применяться осторожно Финляндия дала второе разрешение на строительство "Северного потока - 2"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии201
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство34
Участники Саммита Америк встревожены15
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»228
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса301
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение