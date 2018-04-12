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Украина надеется получить очередной транш от МВФ
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Нацбанк Украины рассказал об ожиданиях по очередному траншу от МВФ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель главы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что регулятор ожидает получить очередной транш от Международного валютного фонда в третьем квартале 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Относительно транша, сейчас мы считаем, что это возможно будет в третьем квартале, но в начале третьего квартала", — сказал Сологуб.
Он также добавил, что это технический расчет процедуры переговоров о получении транша и его согласования на техническом уровне.
Также стало известно, что правление Нацбанка Украины сохранило учетную ставку на уровне 17% годовых.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до €1 млрд для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.
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