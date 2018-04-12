Украина надеется получить очередной транш от МВФ

Нацбанк Украины рассказал об ожиданиях по очередному траншу от МВФ

"Относительно транша, сейчас мы считаем, что это возможно будет в третьем квартале, но в начале третьего квартала", — сказал Сологуб.

Он также добавил, что это технический расчет процедуры переговоров о получении транша и его согласования на техническом уровне.

Также стало известно, что правление Нацбанка Украины сохранило учетную ставку на уровне 17% годовых.