Потери от вредных условий труда назвали колоссальными

В Минтруде назвали колоссальными потери от вредных условий труда

Директор департамента условий и охраны труда Минтруда России Валерий Корж заявил, что потери от травматизма и вредных условий труда составляют 40 миллионов человеко-дней.

"40 миллионов человеко-дней — это потери от травматизма и вредных условий труда. Это равносильно невыходу на работу в течение всего года почти 110 тысяч человек… Это колоссальные потери, и здесь содержатся резервы производительности труда", — сказал Корж на круглом столе "Влияние безопасных условий труда на повышение производительности труда" в рамках четвертой Всероссийской недели охраны труда.

Он отметил, что несоблюдение охраны труда влечет за собой огромные экономические издержки из-за того, что люди на производстве гибнут, травмируются, и таким образом уходит квалифицированная рабочая сила. По оценкам экспертов, которые привел Корж, "издержки работодателей в связи с травматизмом и компенсациями занятости во вредных условиях труда ежегодно составляют около 1,5 триллиона рублей (около 1,8% ВВП) и прямо влияют на производительность труда в основных индустриальных сферах деятельности".

Директор департамента рассказал, что снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний можно добиться улучшением условий труда и его безопасностью.

"Необходимо принимать точечно меры по улучшению условий труда для повышения производительности труда и снижения издержек работодателя", — сказал он.

Корж также сообщил, что в рамках приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости" Минтруд России совместно с ВНИИ труда разработал диагностические инструменты, способствующие повышению производительности труда для организаций, участвующих в программе.