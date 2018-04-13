Эксперты рассказали о необходимых для поддержки роста ВВП изменениях в структурной политике

НИУ «Высшая школа экономики» в пятницу, 13 апреля, представит экспертный доклад «Структурные изменения в российской экономике и структурная политика». «Впервые в современной России проведен масштабный анализ уже реализованных мер структурной политики, рассмотрены основные ошибки и предложены варианты дальнейшего развития, при помощи которых российская экономика сможет выйти из затянувшейся стагнации», — подчеркивают авторы доклада.

Структурная политика понимается ими как промышленная политика в широком смысле: действия государства, направленные на улучшение бизнес-среды и улучшение структуры экономической активности в секторах, которые обеспечат лучшие перспективы для экономического роста и создания общественных благ по сравнению с отсутствием вмешательства государства. По мнению экономистов, структурная политика слишком сильно зависит от политических и субъективных факторов, что делает ее менее предсказуемой и последовательной. Однако применение проектного подхода, готовность своевременно корректировать программы, а также отказ от отраслевого принципа при выборе и финансировании могут качественно изменить ситуацию.

Авторы доклада отмечают, что до сегодняшнего дня реализация структурной политики не принесла ожидаемых результатов. «При многообразии примеров реализации структурной политики в России круг ее бенефициаров, как правило, весьма узок, а достигнутые успехи относительно локальны. Устойчивая специфика российской структурной политики — превалирование традиционных групп интересов, чрезмерная увлеченность инструментами управления государственной собственностью, непрозрачность достигнутых результатов и слабое обучение», — сказано в докладе.

Сложности в применении структурной политики связаны с особенностями отечественной модели управления. «Российская структурная политика преимущественно тяготеет к вертикальной модели и использованию инструментов бюджетного и квазибюджетного финансирования. Данная политика больше концентрируется в отраслевых министерствах и ведомствах, в результате чего она чаще охватывает традиционные сектора и сферы деятельности и ограничивается использованием мер и инструментов, доступных конкретному органу власти», — полагают авторы. Как следствие, появляются «противоречия в развитии сопряженных секторов, недостаток внимания к сложноорганизованным секторам. Отраслевые стратегии, потенциально способные стать эффективным инструментом планирования изменений, координации и консолидации усилий различных сторон, на практике чаще служат средством некоторой фиксации стартовых финансовых обязательств по поддержке со стороны государства».

Но ситуация, по мнению экспертов, не безнадежна. «В последние годы, с одной стороны, появилось некоторое пространство для новых идей и людей в различных государственных структурах для проведения структурной политики, усилился запрос на „умные“, менее „бюджетоемкие“ инструменты, но, с другой стороны, усилилась борьба различных групп интересов за поддержку на высшем политическом уровне и за государственные (квазигосударственные) ресурсы», — отмечается в докладе.

Авторы предлагают уйти от традиционного метода установления подробных тематических (отраслевых, технологических) приоритетов, показавшего свою неэффективность в условиях резко возросшей технологической неопределенности.

«Мы полагаем, что российская структурная политика должна стать многомерной и включать в себя действия как минимум по следующим направлениям: диверсификация экспорта; развитие низко— и среднетехнологичных секторов за счет быстрого распространения доступных передовых технологий; развитие секторов услуг, в том числе высокотехнологичных (креативные индустрии, экономика впечатлений); улучшение позиций высокотехнологичных секторов в цепочках создания стоимости; формирование условий для возникновения новых секторов и новых видов деятельности», — пишут экономисты.

По их словам, стандартным возражением против такой многомерной структурной политики является тезис о необходимости сосредоточения усилий и ресурсов на каком-нибудь одном направлении. Однако высоки риски неверных технологических оценок и секторальных приоритетов, поэтому желательно диверсифицировать возможные подходы, считают авторы доклада.

«Для успеха структурной политики необходимо некоторое «наложение» проектного подхода на существующую систему государственного управления, при этом структурная политика может быть организована в виде нескольких отдельных «пилотов» — каждый со своей командой и своим лидером, способным принять на себя репутационную ответственность за реализацию определенных структурных сдвигов в российской экономике и пользующимся политической поддержкой на высшем уровне», — предлагают эксперты.

По их мнению, государство, реализуя структурную политику, должно быть готово учиться на ошибках и своевременно проводить корректировку осуществляемых мер и программ — вплоть до полного их прекращения. Для этого, в свою очередь, требуются внешний мониторинг хода реализации структурной политики и независимая оценка достигнутых результатов.