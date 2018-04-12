Китай повышает розничные цены на бензин и дизельное топливо

Пекин, 12 апреля / Синьхуа / — Государственный комитет по делам развития и реформ КНР в четверг объявил о решении повысить с 13 апреля розничные цены на бензин и дизельное топливо.

По причине роста цен на нефть на международном рынке розничные цены на бензин и дизельное топливо в Китае вырастут на 55 юаней /около 8,75 долл США / и 50 юаней за тонну соответственно.

Это 4-я по счету корректировка цен на нефтепродукты в сторону повышения в этом году. Корректировка проводится в соответствии с недавними изменениями ценовой конъюнктуры на международном рынке и действующим в Китае механизмом образования цен на нефтепродукты.

Госкомитет потребовал от ведущих китайских нефтяных компаний — PetroChina, Sinopec и CNOOC надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, и гарантировать стабильность рыночных поставок. -0-