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Еврокомиссия поблагодарила США за поставленный СПГ
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Еврокомиссия поблагодарила США за поставленный СПГ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Евросоюз обладает значительным рынком газа, который способен привлечь больше компаний из США к поставкам сжиженного природного газа (СПГ), заявил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете на конференции в Брюсселе.
"Появление США в качестве важного экспортера энергии на глобальном рынке — это важное событие. Мы высоко ценим тот СПГ из США, который уже был доставлен в Европу. Мы считаем, что обладаем привлекательным, большим рынком, который может привлечь больше американских компаний к активной конкуренции в сфере газа", — сказал он.
Евросоюз увеличил импорт сжиженного природного газа в 2017 году на 12%, отмечалось в квартальном отчете по европейским газовым рынкам Еврокомиссии. На США пришлось 4% импорта этого вида топлива. В прошлом году импорт СПГ покрывал 14% общего объема импорта газа Евросоюзом против 13% в 2016 году.
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