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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 17% годовых
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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 17% годовых 

Прайм 46 минут назад
Правление Нацбанка Украины сохранило учетную ставку на уровне 17% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
Ранее, в марте, ЦБ повысил учетную ставку с 16% до 17% годовых.
"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых", — говорится в сообщении.
Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года. С тех пор она постепенно снижалась, достигнув в мае 2017 года 12,5%. Однако на фоне ускорения инфляции регулятор начал повышение ставки: в октябре и декабре прошлого года она поднималась по 1 процентному пункту, составив в итоге 14,5% годовых.
По данным Госстата Украины, инфляция в стране в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году.
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