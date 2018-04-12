Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 17%

Правление Национального банка Украины (НБУ) решило сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.

«После четырех повышений учетной ставки подряд монетарные условия сейчас являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе», — следует из сообщения.

По данным украинского регулятора, потребительская инфляция в стране составила 13,2% в годовом выражении по итогам марта. Базовая инфляция также оставалась на достаточно высоком уровне в 9,4% годовых.

«Основной причиной высокой инфляции стал дальнейший стремительный рост цен на продукты питания. Это происходило вследствие активизации экспорта продовольствия на фоне уменьшения объемов производства отдельных категорий сельскохозяйственной продукции», — отметил регулятор.

НБУ ожидает, что в 2020 году инфляция на Украине замедлится до целевого показателя в 5% благодаря сохранению жесткой монетарной политики, увеличению предложения продуктов питания и замедлению импортируемой инфляции.