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Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 17% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правление Национального банка Украины (НБУ) решило сохранить учетную ставку на уровне 17% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.
«После четырех повышений учетной ставки подряд монетарные условия сейчас являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевых показателей в среднесрочной перспективе», — следует из сообщения.
По данным украинского регулятора, потребительская инфляция в стране составила 13,2% в годовом выражении по итогам марта. Базовая инфляция также оставалась на достаточно высоком уровне в 9,4% годовых.
«Основной причиной высокой инфляции стал дальнейший стремительный рост цен на продукты питания. Это происходило вследствие активизации экспорта продовольствия на фоне уменьшения объемов производства отдельных категорий сельскохозяйственной продукции», — отметил регулятор.
НБУ ожидает, что в 2020 году инфляция на Украине замедлится до целевого показателя в 5% благодаря сохранению жесткой монетарной политики, увеличению предложения продуктов питания и замедлению импортируемой инфляции.
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