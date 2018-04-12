Профессор Катасонов: Золото может стать козырем Путина

Довольно часто вспоминают, что у России есть реальные возможности быть активным субъектом мировых экономических отношений в сфере добычи и торговли нефтью, природным газом и алмазами. Отчасти нам удается реализовывать эти возможности. Например, Россия стала с недавнего времени участвовать в форматах «ОПЕК+», определять совместно с другими ведущими производителями нефти уровень мировых цен на «черное золото». Уже давно Россия вынашивает планы создания «газовой ОПЕК », в 2001 году в Иране был создан Форум стран — экспортёров газа, а в 2008 году произошло его юридическое учреждение в Москве . Правда, до уровня картеля, подобного ОПЕК, Форуму пока развиться не удалось.

С конца 19 века в мире алмазов господствует «Дэ Бирс» (De Beers) — международная корпорация, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов. В ХХ веке она превратилась в мировой синдикат, который контролировал сбыт этих драгоценных камней. Сегодня позиции «Дэ Бирс» резко ослабли, и Россия могла вполне занять освободившуюся нишу.

Но не меньшим козырем в руках России может стать также золото. Россия традиционно находится в группе ведущих производителей драгоценного металла. Следует обратить внимание, что ряд других ведущих производителей золота вместе с Россией оказываются в группе БРИКС.

Китай и Не секрет, что группа стран БРИКС (куда входит Бразилия , Россия, Индия Южная Африка ) развивается в целом более динамично, чем остальной мир. В 2000 году доля этих пяти стран в мировом ВВП была равна 18,48%; в 2010 году она выросла до 26,34%; к 2018 году достигла 32,12%.

Впрочем, экономические отношения между странами-членами группы не настолько тесные, как это хотелось бы. Причины и культурно-цивилизационного характера, и политические, и экономические, и чисто географические. Например, прямое расстояние между Москвой и Кейптауном по воздуху превышает 10 тыс. км, а автомобильный маршрут — почти 15 тыс. км. Расстояние между Москвой и крупнейшим городом Бразилии Рио-де-Жанейро и того больше — 11,5 тыс. км по воздуху. Не удивительно, что у любой страны-члена группы другие страны БРИКС часто занимают далеко не первые строчки в списках их торговых партнеров. Взять, к примеру, крупнейшую страну группы — Китай.

По итогам 2016 года в списке 15 основных стран, куда Китай осуществлял свой товарный экспорт, Индия была на 7-м месте, Россия — на 15-м. А Бразилия и ЮАР в этот список вообще не попали. Пожалуй, из всех стран группы лишь у России страны БРИКС занимают сравнительно достойное место в списке торговых партнеров. В 2016 году в списке российских торговых партнеров топ-20 (по показателю суммарных оборотов экспорта и импорта товаров) Китай занимал 1-е место, а Индия — 17-е. Бразилия и ЮАР в список топ-20 не вошли.

Может быть, объединение пяти указанных стран в группе БРИКС имеет политический смысл. Но рассчитывать на тесную торгово-экономическую интеграцию пятерки наивно. Такая интеграция возможна лишь в формате двух — максимум трех стран (Россия — Китай — Индия).

Впрочем, есть одна сфера, где, по моему мнению, у пяти стран могут быть действительно общие интересы и возможности для тесного экономического сотрудничества. Такой сферой является золото.

Во-первых, четыре из пяти стран группы БРИКС входят в группу ведущих производителей золота.

Во-вторых, у Китая, Индии и отчасти России имеются весьма емкие внутренние рынки драгоценного металла.

В-третьих, некоторые из стран БРИКС выступают крупными импортерами золота.

Нью-Йорк. В-четвертых, страны БРИКС располагают серьезными официальными золотыми резервами. Говоря о возможном сотрудничестве в сфере золота стран БРИКС, я в первую очередь имею в виду даже не техническую помощь в разработке месторождений или переработке руды, не инвестиции в производство ювелирных изделий или поставки желтого металла из одной страны в другую (хотя это тоже важно). Я имею в виду прежде всего установление странами БРИКС контроля над мировым рынком золота. Который, к сожалению, до сих пор контролируется западными банками и компаниями. Такой контроль осуществляется через посредство таких центров, как Лондон, Цюрих

Табл. 1. Добыча золота некоторыми странами мира.

Источник: US Geological Survey, Mineral Commodity Summaries — 2017, Jan. 2017.

В группе БРИКС к золотодобывающим странам можно отнести Россию, Китай, ЮАР и Бразилию. Индия имеет крайне скромные масштабы добычи (примерно 3 тонны в год). По данным Геологического бюро США, за период 2004-2016 гг. совокупная добыча золота четырьмя странами БРИКС несколько увеличилась (примерно на 20%), но при этом доля этой группы в мировой добыче даже несколько снизилась (с 31,7 до 29,8%). Это произошло в значительной мере за счет того, что резко стала сдавать свои позиции ЮАР — страна, которая на протяжении более целого века была мировых лидером золотодобычи. За 2004 — 2016 гг. масштабы добычи драгоценного металла в этой стране катастрофически упали — почти в 2,5 раза. Зато резко стали наращивать добычу остальные три страны: Россия — почти в 1,5 раза, Китай — в 2,1 раза, Бразилия — в 1,8 раза. Совокупная доля России и Китая в мировой добыче выросла с 15,7% в 2004 году до 22,8% в 2016 году.

США и Для сравнения в табл. 1 приведены данные о добыче трех ведущих золотодобывающих стран Запада — Австралии Канады . Их совокупная добыча за период 2004-2016 гг. почти не изменилась, а вот их доля в мировых показателях упала с 26,6% до 20,9%. Сегодня Россия и Китай в совокупности добывают драгоценного металла больше, чем три ведущих продуцента Запада. Плюс к этому они занимают заметное место в мировых официальных резервах золота.

Табл. 2. Золотые резервы стран БРИКС

Источник: Всемирный совет по золоту.

Как видно из табл.2, страны БРИКС заметно увеличили свой удельный вес в золотых резервах мира. Если в конце 2000 года их доля, согласно данным Всемирного совета по золоту (ВСЗ), была равна 4,18%, то в конце 2010 года она уже удвоилась. А в феврале нынешнего года она составила 13,16%, т.е. более чем утроилась по сравнению с 2000 годом. Ярко выраженная тенденция к наращиванию золотых резервов проявилась у двух стран — России и Китая. В абсолютном выражении золотые резервы России за период 2000-2018 гг. увеличились в 4,86 раза, а золотые резервы Китая — в 4,66 раза. То есть указанные две страны имеют примерно одинаковые темпы наращивания золотого запаса.

МВФ, Франция и Япония, Если в 2000 году на Россию и Китай приходилось 56% совокупных золотых резервов стран БРИКС, то в феврале 2018 года эта доля возросла до 83%. Можно сказать, что Россия и Китая — абсолютные «золотые лидеры» в группе БРИКС. На февраль в мировом рейтинге стран по величине золотых резервов они занимали соответственно 6-е и 7-е места (перед ними: США, Германия Италия ; непосредственно после них: Швейцария Нидерланды ).

У обеих этих стран просматривается целенаправленная политика на постоянное наращивание золотых резервов как в абсолютном выражении, так и в относительном. Под относительным имеется в виду наращивание доли золота в составе всех международных резервов. Здесь у России и у Китая относительные показатели по состоянию на февраль 2018 год были весьма скромными — соответственно 17,7 и 2,4%. Для сравнения отмечу, что в ведущих странах Запада этот показатель имел следующие значения (на ту же дату, %): США — 75; Германия — 70,2; Франция — 64,9; Италия — 67,5.

Даже если Китай, скажем, увеличил бы долю золота в своих международных резервах с нынешних 2,4% на порядок (до 24%), то он имел бы запас драгоценного металла, равный более 18 тысяч тонн. Для сравнения отмечу, что рекордная величина золотого запаса находится у США, и она на сегодняшний день равна 8,133,5 т.

Хотел бы обратить внимание на особенность китайской статистики, связанной с золотом. Она вызывает некоторые сомнения. Особенно цифры официальных золотых резервов. Власти Кита постоянно заявляют, что внутренняя добыча «желтого металла» идет на удовлетворение внутренних потребностей страны. Китайское законодательство всячески препятствует вывозу драгоценного металла за пределы страны. Более того, долгое время фиксировались большие объемы импорта золота. Преимущественно он шел через Гонконг . Лишь в конце 2016 года Пекин ввел запреты и ограничения на импорт драгоценного металла для того, чтобы остановить отток капитала из страны. Впрочем, эти ограничения сильного эффекта не произвели. Согласно одному из источников, чистый импорт в Китай из Гонконга за первые пять месяцев 2017 г. составил 311 т. Т.е. в расчете на год (около 800 тонн) в 2017 году может получиться ненамного меньше, чем в предыдущие годы. А с учетом других источников и каналов поставок, импорт золота в Китай в 2017 году был оценен в 1.157 т.

Все расчеты показывают, что производство золота внутри страны не могло идти лишь на удовлетворение потребностей ювелирной промышленности, инвесторов и электроники. Золото в своей основной массе направлялось в государственные хранилища Китая. Поэтому цифры официальных золотых резервов, которые приводят Народный Банк Китая Минфин Китая, на мой взгляд, заниженные. Эксперты приводят свои оценки, которые как минимум в два раза выше официальных цифр. Некоторые эксперты вообще уверены, что официальные резервы Китая сегодня больше, чем у США.

Все сказанное выше дает достаточные основания полагать, что у России и Китая могут быть общие интересы в области золота. Более того, есть все основания для того, чтобы страны БРИКС приступили к координации своей политики в области добычи золота, его накопления и торговли. Позиции БРИКС в мире золота позволяют им в полной мере определять погоду на мировом рынке этого драгоценного металла.