Не тот курс: костромичи обсуждают повышение стоимости евро и доллара

Анна, костромичка

— Мы с начала года планировали отпуск на Кипре , я смотрела туры на троих, и, конечно, нынешняя ситуация с рублем — это шок. Туры начали расти в цене — я мониторю сайты каждый день, и вижу, как меняется стоимость. Например, Кипр на троих на 7 ночей уже стоит 130 тысяч рублей! Для нас это дорого. Сейчас думаем, чтобы либо никуда не поедем, либо, может быть, на наш юг. Но он тоже недешевый. Еще есть надежда, что, может быть, курс вернется туда, где был. Но что-то я сомневаюсь».

Наталья ПЕТРОВСКАЯ, руководитель Института красоты и SPA Tutto Bene

— Для меня любое повышение курса евро и доллара — это плохо. Потому что мы работаем на немецкой, французской, итальянской косметике. И достаточно дорогой. Рост курса — это рост цен на весь импорт, и, в конечном итоге, отражается на наших ценах для потребителя. Конечно, мы до последнего будем стараться держать цены и не переходить на дешевые реактивы. Но ситуация, конечно, так складывается, что даже не хочется комментировать.

Мы очень непросто пережили резкое повышение курса евро и доллара — в 2014 г. Конкретный пример: у нас работали две девушки-тайки. Одну из них пришлось отправить домой — так как зарплата у нее была в долларах. А рентабельность процедур у нас тогда упала.

Алексей МЕТЕЛЬКОВ, генеральный директор костромской ювелирной фабрики «Алькор»

— Иностранные инвесторы, в связи с санкционными действиями недружественных России стран, сейчас продают свои активы и акции. А чтобы уйти из России, им нужны доллары, которые они вынуждены покупать на бирже. Им практически не важно, по какой цене, и все это подталкивает курс доллара вверх. ЦБ правильно задрал курс — пусть платят.

Но, думаю, что вскоре все стабилизируется в пределах 60-62 рублей за доллар — мы же видим, что цена на нефть высокая, и это поддерживает рубль.

Что касается ювелирной промышленности, то основные составляющие ювелирного производства — металл и камни, зависят от биржевого курса доллара. И если произойдет ослабление рубля, это в итоге скажется на конечном потребителе, хотя и не сразу. Нам бы этого не хотелось. Высокая волатильность национальной валюты не выгодна никому. Но мы переживали и худшие дни — переживем и это!

Андрей КОНОВАЛОВ, генеральный директор ООО «Народный магазин»

— Нельзя сказать, что повышение курсов валюты это хорошо или плохо для экономики. Рынок есть рынок. Есть предприятия, которые работают, в основном, на российском сырье и не зависят от импорта. Для них повышение курса — это хорошо. Они могут успешно развиваться и конкурировать с зарубежными производителями.

Есть предприятия, которые зависят от импорта. Для них ситуация складывается в отрицательную сторону. Сказывается это и на стоимости товара для потребителя. Если, например, бытовая техника российского производства, то цена на нее, если и поднимется, то незначительно. Если товар полностью импортный, то его стоимость изменяется вместе с изменением курса иностранной валюты.

На сегодняшний день цены у нас остались на прежнем уровне. Надеюсь, что все колебания курсов, происходит под контролем государства. Уверен, что в ближайшее время все стабилизируется.

Юлия САМСОНЕНКО, совладелец «Дудки-бара»

— Первая мысль, конечно, это то, что путешествовать за пределы России станет намного дороже: стоимость билетов, гостиниц вырастет. Это грустно.

Что касается бизнеса, то большинство продуктов у нас сейчас российские. Но нельзя сказать, что наши производители не зависят от курса. Например, на птицефабриках оборудование — импортное, корма тоже часто покупают не в России. Вывод? Рост курса приведет к подорожанию даже местных продуктов.

Кроме того, у нас достаточно большая линейка алкоголя. И закупают его не в России. То есть он также вырастет в цене. Правда, обычно подорожание происходит не сразу.

И еще у некоторых поставщиков есть особенность: когда курс валюты растет, они цены повышают. Но, если валюта падает, на прежний уровень цены почему-то не опускаются.