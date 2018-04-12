Что будет с ценами после обвала рубля?

Падение курса рубля из-за введенных США санкций против России самым прямым образом может повлиять на жизнь простых российских граждан. Ждать ли повышения цен на продукты, одежду и бензин, вкладывать ли сбережения в недвижимость и стоит ли покупать турпутевки — в материале ivbg.ru.

Вырастут ли цены на продукты?

Прежде всего изменения на валютном рынке скажутся на продуктах, которые Россия закупает за рубежом. Самый импортозависимый сегмент сельскохозяйственного рынка — плодоовощная продукция. Впрочем, период удорожания будет недолгим и компенсируется тем, что уже с мая начнутся поставки отечественной продукции из южных регионов, что снизит цены вплоть до октября.

Вторая в очереди на подорожание — молочная продукция, почти 20% которой производят из импортируемого сырья. А вот цены на мясо птицы и свинины останутся на прежнем уровне, ведь 95% этой продукции производится в РФ.

Подорожает ли одежда?

Цены на одежду, обувь и аксессуары вырастут осенью, если курс рубля не стабилизируется, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ретейлеров. Порядка 80% продавцов зависят от поставок из-за рубежа. Пересмотр цен произойдет при значительном снижении курса национальной валюты. Если же колебания рубля будут в диапазоне 5-10%, то стоимость товаров не изменится.

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Повлияет ли падение российского рубля на цену топлива?

Пока что эксперты не торопятся давать каких-либо прогнозов, ведь на стоимость топлива влияет множество факторов, которые нужно учитывать при формировании цены. Но уже обсуждается вопрос возможного роста цен на нефтепродукты в рознице. По мнению экспертов, этому способствует сразу ряд причин, в числе которых: рост акцизов на топливо в 2018 году, длительный период повышения оптовых цен, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.

Вырастут ли цены на автомобили?

Эксперты авторынка полагают, что скачкообразного роста цен на автомобили ожидать не стоит. Цены на авторынке будут медленно повышаться в течение всего года. В основном цены будут расти на импортные автомобили, которые ввозят в Россию, но связано это не столько с изменением курса валют, сколько с увеличением утилизационного сбора с 1 апреля 2018 года. Напомним, что ставки увеличились вплоть до 90%.

Повлияет ли рост доллара и евро на рынок недвижимости?

Как пояснил ivbg.ru специалист по недвижимости Ленобласти , падение курса рубля не сразу, но постепенно затронет все секторы рынка недвижимости. Рост доллара и евро подстегнет спрос на недвижимость, потому что это единственный инструмент для рядового гражданина России, который может помочь спасти свои сбережения, стремительно теряющие в цене. Рост спроса вызовет быстрое поглощение выставленных предложений, снижение конкуренции и возможность для продавцов удерживать цены. Цены на недвижимость подрастут.

В случае, если падение фондовых рынков окажется затяжным, то за ростом спроса на недвижимость последует очередной застой, так как все, кто захочет и успеет приобрести квартиры, сделают это, а у остальных уровень дохода станет слишком низким для покупки новой жилплощади.

Подорожают ли турпутевки?

Ситуация с выездным и внутренним туризмом зависит от того, как дальше будут развиваться события: удержится ли курс на нынешнем уровне или рубль продолжит падать. Повышение цены доллара и евро отразится на всех туристических направлениях, так как цены на перелеты за рубеж рассчитываются, исходя из курса Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, и привязаны к курсам иностранных валют. Ассоциация обновляет его по вторникам, исходя из стоимости валют по состоянию на понедельник, а действовать он начинает со среды. Таким образом, до 18 апреля цены на авиабилеты останутся практически неизменными. Но в дальнейшем эксперты прогнозируют рост стоимости авиаперелетов.