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Sollers считает ослабление рубля серьезным фактором для роста цен на автомобили в России
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Sollers считает ослабление рубля серьезным фактором для роста цен на автомобили в России 

Rambler News Service 1 час назад
Снижение курса рубля может негативно повлиять на цены на новые автомобили в России, сообщил журналистам генеральный директор и совладелец группы Sollers Вадим Швецов.
«Вопрос — какой будет отскок. Конечно же, валюта очень чувствительна для автопрома, поэтому, конечно же, если курс закрепится выше, чем 60, 62 — это будет серьезным фактором возможного повышения цен, будет соответственно снижение потребительского спроса. Очень сложно сейчас понять, какой будет отскок», — сказал Швецов, его слова привел RNS представитель группы.
Также Швецов сообщил, что продажи новых автомобилей УАЗ могут сохраниться в 2018 году на уровне 2017 года.
Ульяновский автозавод, который является основным активом группы Sollers, производит внедорожники УАЗ. Продажи новых автомобилей УАЗ в 2017 году упали на 15%, до 41,6 тыс. штук.
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