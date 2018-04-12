Sollers считает ослабление рубля серьезным фактором для роста цен на автомобили в России

Вадим Швецов. Снижение курса рубля может негативно повлиять на цены на новые автомобили в России , сообщил журналистам генеральный директор и совладелец группы Sollers

«Вопрос — какой будет отскок. Конечно же, валюта очень чувствительна для автопрома, поэтому, конечно же, если курс закрепится выше, чем 60, 62 — это будет серьезным фактором возможного повышения цен, будет соответственно снижение потребительского спроса. Очень сложно сейчас понять, какой будет отскок», — сказал Швецов, его слова привел RNS представитель группы.

Также Швецов сообщил, что продажи новых автомобилей УАЗ могут сохраниться в 2018 году на уровне 2017 года.

Ульяновский автозавод, который является основным активом группы Sollers, производит внедорожники УАЗ. Продажи новых автомобилей УАЗ в 2017 году упали на 15%, до 41,6 тыс. штук.