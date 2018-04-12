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Sollers прогнозирует рост цен на машины в РФ при закреплении доллара выше 60 руб
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Sollers прогнозирует рост цен на машины в РФ при закреплении доллара выше 60 руб 

Прайм 56 минут назад
Закрепление курса доллара выше 60 рублей станет серьёзным фактором для роста цен на автомобили и снижения спроса, считает гендиректор Sollers Вадим Швецов.
"Вопрос — какой будет отскок. Конечно же, валюта очень чувствительна для автопрома, поэтому, конечно же, если курс закрепится выше, чем 60 (рублей за доллар — ред.), 62 (рубля — ред.) — это будет серьёзным фактором возможного повышения цен, будет соответственно снижение потребительского спроса. Очень сложно сейчас понять, какой будет отскок", — сказал Швецов, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли текущие проблемы на валютном рынке повлиять на продажи.
Он добавил, что при стабильном курсе рубля на уровне начала года компания ожидает роста своих продаж по иностранным брендам в этом году.
Группа Sollers объединяет собственные производственные активы — «Sollers — Дальний Восток», Ульяновский автозавод (УАЗ), Заволжский моторный завод (ЗМЗ) — и СП с компаниями Ford, Mitsui, Isuzu, Mazda.
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