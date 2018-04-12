Ещё
Грузия получит 45 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузия получит 45 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС 

Банки.ру 1 час назад
Соответствующее решение в четверг было одобрено Советом ЕС по общим вопросам, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Средства должны помочь стране покрыть финансовые нужды, стабилизировать экономику и начать структурные реформы. В середина марта помощь была также одобрена Европарламентом.
Согласно официальному заявлению, экономика Грузии считается очень уязвимой из-за дефицита текущего счета и высокого внешнего долга. Это уже третья финансовой помощь стране с 2008 года. Первые два транша составляли по 46 млн евро каждый.
Макрофинансовая помощь — помощь, предоставляемая Евросоюзом для стран-партнеров, которые испытывают трудности с платежным балансом. Она доступна только странам, получающим поддержку со стороны МВФ. Украина также является получателем макрофинансовой помощи ЕС.
Банки.ру: последние новости
Глава JPMorgan Chase: экономика США вновь «окунется» в рецессию Госдума приняла во втором чтении законопроект о санации страховщиков ЦБ: трендовая инфляция в марте снизилась до 5,1%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса326
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому175
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»77
Улюкаев удивил тюремным досугом76
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию52
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение