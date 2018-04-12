Грузия получит 45 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС 

Соответствующее решение в четверг было одобрено Советом ЕС по общим вопросам, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.
Средства должны помочь стране покрыть финансовые нужды, стабилизировать экономику и начать структурные реформы. В середина марта помощь была также одобрена Европарламентом.
Согласно официальному заявлению, экономика Грузии считается очень уязвимой из-за дефицита текущего счета и высокого внешнего долга. Это уже третья финансовой помощь стране с 2008 года. Первые два транша составляли по 46 млн евро каждый.
Макрофинансовая помощь — помощь, предоставляемая Евросоюзом для стран-партнеров, которые испытывают трудности с платежным балансом. Она доступна только странам, получающим поддержку со стороны МВФ. Украина также является получателем макрофинансовой помощи ЕС.