Молния: Рост мировой торговли останется устойчивым в 2018 году и составит 4,4 процента — прогноз ВТО 

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Комментарий: унилатерализм США в торговле с Китаем нанесет ущерб интересам других стран

Китай любой ценой примет ответные меры в отношении нового плана США по введению дополнительных пошлин на китайские товары - Минкоммерции КНР /более подробно/