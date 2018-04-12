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Молния: Рост мировой торговли останется устойчивым в 2018 году и составит 4,4 процента — прогноз ВТО
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Молния: Рост мировой торговли останется устойчивым в 2018 году и составит 4,4 процента — прогноз ВТО 

ИА Синьхуа 1 час назад
— прогноз ВТО
ИА Синьхуа: последние новости
Панама приостановила работу венесуэльских авиакомпаний на территории страны Комментарий: унилатерализм США в торговле с Китаем нанесет ущерб интересам других стран Китай любой ценой примет ответные меры в отношении нового плана США по введению дополнительных пошлин на китайские товары - Минкоммерции КНР /более подробно/
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