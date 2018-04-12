Дания не способна помешать строительству "Северного потока — 2", однако имеет возможность замедлить осуществление проекта, если не даст согласия на прокладку трубопровода через свои воды. Об этом заявил в четверг премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине.
"У нас нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить осуществление этого проекта, однако есть возможности для того, чтобы его замедлить, поскольку мы можем помешать прокладке труб у острова Борнхольм", — отметил Расмуссен, слова которого приводит датское информагентство Ritzaus Bureau.
Датский премьер подчеркнул, что в данном случае маршрут газопровода будет изменен и пройдет через международные воды, что уже не будет требовать разрешения Дании. Поэтому, с точки зрения датского руководства, оптимальным было бы, если бы переговоры с Россией по строительству газопровода вела Еврокомиссия, а не отдельные государства ЕС.
Расмуссен также вновь озвучил позицию правительства своей страны, которое считает "Северный поток — 2" не только экономическим, но и политическим проектом. Он приветствовал тот факт, что Меркель в минувший вторник впервые заявила о необходимости рассмотрения политических факторов при осуществлении проекта, в частности, сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа.
В ноябре 2017 года парламент королевства принял закон, наделивший МИД Дании правом рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов через территориальные воды страны в свете соображений национальной безопасности и внешней политики. Ранее рассмотрение заявки на прокладку "Северного потока — 2" находилось исключительно в ведении Датского энергетического агентства, которое имело право отклонить запрос на строительство только на основании экологических соображений. Вопрос был окончательно передан в ведение датского внешнеполитического ведомства в январе, однако российская сторона настаивает на том, что заявка должна рассматриваться по правилам, существовавшим на момент ее подачи в апреле 2017 года.
"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Трубопровод в целом повторяет маршрут "Северного потока" и пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность — 55 млрд куб. м газа в год. Ввод "Северного потока — 2" намечен на конец 2019 года.