Новак: получение разрешений стран ЕС по «Северному потоку-2» идет по плану

"Идет планомерная работа по получению необходимых разрешительных документов со стороны стран, по территории исключительной экономической зоны и территориальных вод которых будет проходить газопровод по дну Балтийского моря. Германия приняла решение, и Финляндия буквально сегодня приняла окончательное решение. В плановом режиме идет работа и с другими государствами, в частности, с Данией и Швецией", — сказал Новак.

"Мы уверены, что проект будет реализован, потому что он в первую очередь является коммерческим, в нем заинтересованы европейские потребители, европейские компании", — добавил он.

Ранее в четверг оператор проекта Nord Stream 2 сообщил, что Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода. Таким образом, процесс получения разрешений в Финляндии завершен. В конце марта Nord Stream 2 получил от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.