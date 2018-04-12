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Новак: получение разрешений стран ЕС по «Северному потоку-2» идет по плану
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Новак: получение разрешений стран ЕС по «Северному потоку-2» идет по плану 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Работа по получению разрешений Дании и Швеции на строительство «Северного потока-2» на территории этих стран идет по плану, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Идет планомерная работа по получению необходимых разрешительных документов со стороны стран, по территории исключительной экономической зоны и территориальных вод которых будет проходить газопровод по дну Балтийского моря. Германия приняла решение, и Финляндия буквально сегодня приняла окончательное решение. В плановом режиме идет работа и с другими государствами, в частности, с Данией и Швецией", — сказал Новак.
"Мы уверены, что проект будет реализован, потому что он в первую очередь является коммерческим, в нем заинтересованы европейские потребители, европейские компании", — добавил он.
Ранее в четверг оператор проекта Nord Stream 2 сообщил, что Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода. Таким образом, процесс получения разрешений в Финляндии завершен. В конце марта Nord Stream 2 получил от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Оператором проекта является компания Nord Stream 2 AG, а ее единственным акционером — "Газпром". Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.
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