Дания признала невозможность блокирования «Северного потока — 2»

Как сообщает телеканал TV2, Расмуссен добавил, что у Дании нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить реализацию этого проекта, однако есть возможности для того, чтобы его замедлить.

При этом премьер отметил, что правительство Дании пока не приняло решение о выдачи разрешения на строительство "Северного потока — 2" в датской морской зоне в Балтийском море, передает RT.

Ранее Меркель после переговоров с Расмуссеном заявила, что Украина , несмотря на строительство газопровода "Северный поток — 2", должна продолжить играть роль в транзите газа.

Латвии и Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". В марте главы парламентов Литвы Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства, заявив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия