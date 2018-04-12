Ещё
Дания признала невозможность блокировки «Северного потока — 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Балтийском море рухнул Ка-29
В Балтийском море рухнул Ка-29

Дания признала невозможность блокирования «Северного потока — 2» 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Правительство Дании не может заблокировать строительство газопровод "Северный поток — 2", заявил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Как сообщает телеканал TV2, Расмуссен добавил, что у Дании нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить реализацию этого проекта, однако есть возможности для того, чтобы его замедлить.
При этом премьер отметил, что правительство Дании пока не приняло решение о выдачи разрешения на строительство "Северного потока — 2" в датской морской зоне в Балтийском море, передает RT.
Ранее Меркель после переговоров с Расмуссеном заявила, что Украина, несмотря на строительство газопровода "Северный поток — 2", должна продолжить играть роль в транзите газа.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". В марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против строительства, заявив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.
Компания — оператор трубопровода Nord Stream 2 AG собирается в ближайшие месяцы получить разрешения на строительство в других странах — России, Швеции и Дании.
РИА Новости: последние новости
"Нафтогаз" намерен взыскать с "Газпрома" 15 миллиардов долларов Рынок рубля стабилизируется, считает замглавы ВЭБа Помпео пообещал обсуждать альтернативы "Северному потоку-2"
Комментарии1  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США377
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы28
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН343
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии246
Украинцы жалуются на русский язык129
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение