«Хельсинки „за“. Проблемы ожидаются лишь с датчанами»

Окончательное разрешение Финляндии на строительство "Северного потока-2" означает, что половина разрешений "Газпромом" в Европе уже получена. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Ранее Финляндия уже выдала часть согласованной документации "Газпрому" на строительство "Северного потока-2", и уже тогда стало ясно: выдача окончательного решения — лишь формальность и дело времени. Тем не менее, для проекта российского газопровода это позитивный сигнал: 50% разрешений на строительство газопровода "Газпром" уже получил. "Добро" дали Финляндия и Германия. Новое уже правительство в РФ вряд ли станет тянуть с бумагами со своей стороны.
Разрешение Финляндии в какой-то степени давит на остальных европейских игроков — Хельсинки создали прецедент, что согласиться на прокладку трубопровода не так страшно. Это сигнал Копенгагену и Стокгольму, которые все еще тянут с решением. Следующими выдадут согласованные бумаги шведы. Проблемы ожидаются лишь с датчанами", — отмечает специалист.
Власти Финляндии выдали второе и окончательное разрешение на использование финских вод для строительства газопровода "Северный поток–2". Полный пакет документов согласован в соответствии с законом о воде — трубопровод пройдет в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) этой страны. В 374-километровой финской ИЭЗ трубы пройдут в 20-метровом коридоре поблизости от уже проложенного газопровода Nord Stream. Предварительное разрешение на строительство министерство экономики и занятости Финляндии 5 апреля.
"Наибольшее давление в противодействии "Северному потоку-2" Брюссель оказывал на Данию, и Копенгаген фактически принудили принять в экстренном порядке новый закон. Согласно этой норме, страна будет рассматривать заявки на прокладку газопроводов в своей акватории не только с точки зрения экологии, как это было всегда. Но и с ракурса национальной безопасности.
Финляндия уже своим примером показала, что давление на страну может быть преодолено. Последние проблемы с разрешительными документами в Европе могут быть только со стороны Дании. Впрочем, "Газпром" уже заявил, что разработан альтернативный маршрут прокладки труб, который обходит территориальные воды этой страны, так что и здесь риски чисто технические — заблокировать весь проект Копенгаген не сможет", — подчеркивает эксперт.
"Подводные камни"
Газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысячи километров. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две германские компании — BASF и Uniper.
Наиболее активными противниками "Северного потока-2" стали США и Еврокомиссия, причем последняя открыто действует в интересах Соединенных Штатов. Вашингтон не скрывает, что американцы намерены существенно нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу танкерами. Однако СПГ из Штатов обойдется европейцам существенно дороже, чем трубопроводный газ из России. Но США активно противодействуют строительству, принуждая Брюссель прикладывать максимум усилий для блокирования проекта.
"Риск, что США запустят принятые в августе 2017-го санкции для противодействия "Северному потоку-2", все еще довольно велик. Наибольший риск для "Газпрома" при таком сценарии — компании-владельцы специальных судов, которые прокладывают трубы по морскому дну, откажутся дать их в аренду. Собственной техники такой специфики у российской компании нет.
Вероятнее всего, "Газпром" уже сейчас рассматривает варианты, как преодолеть последствия возможных санкций — купить судно-трубоукладчик или задействовать иные варианты его получения. По всей видимости, американские санкции к РФ будут все жестче и российский холдинг просчитывает варианты внедрения всех ограничений, какие только возможны.
По сути сейчас проект "Северного потока-2" уперся в противостояние: сможет ли "Газпром" на европейском поле противодействовать американцам. Россия делает все, чтобы доказать странам Евросоюза — альтернативные газопроводы выгодны им самим. Риски для проекта остаются, но преувеличивать их все же не стоит — на сегодняшний день они малозначимые", — заключает Игорь Юшков.