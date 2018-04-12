«Хельсинки „за“. Проблемы ожидаются лишь с датчанами»

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"Слухи о дефиците сильно преувеличены": как "Меркурий" повлияет на торговые сети, объяснил эксперт

Санкции против госдолга России обернутся "эффектом бумеранга" для США

Поток или цена: Еврокомиссия запуталась в своей газовой политике по России