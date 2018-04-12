Эксперт оценил перспективы топливного рынка России

«Изменения на рынке автобензина влияют как на отношение населения к власти, так и на развитие экономики. Поэтому во всем мире он находится под постоянным надзором властей и средств массовой информации», — отметил он.

«Главные показатели, которые волнуют общество в России — это цена на автобензин и его качество. На этой неделе произошли события, которые могут сильно повлиять на оба эти показателя: резкое падение курса рубля и выпуск на российский рынок компанией "Роснефть" экологичного бензина марки "Евро-6"», — подчеркнул Танкаев.

По его словам, с начала года падение курса рубля к евро составило 15 процентов и это создает условия для ускоренного роста цен на бензин, который пока блокирует ФАС

«Мы живем не в вакууме. Вокруг нас соседи, которые готовы покупать наш высококачественный бензин. После падения курса рубля розничные цены на автобензин в Польше выше, чем в России в 2,4 раза, в Латвии — в 2,5 раза, в Финляндии — в 2,7 раза. Наш сосед Норвегия — крупнейший экспортер нефти в Европе, но там бензин сейчас стал дороже, чем в России в 3,5 раза», — говорит Танкаев.

При этом он отмечает, что «наш рынок бензина не защищен таможенным барьером». «Таможенная пошлина на вывоз товарного автобензина из России смехотворна: она равна 36 долларам за тонну, что в десять раз меньше, чем это было в 2014 году. Фактически наш бензиновый рынок спасает гражданская позиция нефтяных компаний, в первую очередь компании "Роснефть"», — подчеркивает эксперт.

Конечно, по его мнению, административное регулирование бензинового рынка может привести к кризису и неконтролируемому скачку цен. «Мы это видели в 1995, 2000 и 2008 годах. Сейчас мы уже привычно в четвертый раз наступаем на те же грабли», — говорит он.

«Негативные изменения уже хорошо заметны. За четыре года доля нефти, которая перерабатывается на бензин, сократилась с 95 процентов до 80 процентов. В 2017 году было произведено на 2 процентв меньше автобензинов, чем в 2016 году. Большинство нефтяных компаний прекратили реконструкцию нефтеперерабатывающих заводов, так как продажа бензина не приносит прибыли», — рассказывает Танкаев.

И отмечает при этом, что в этих сложных условиях «Роснефть» не только продолжает инвестировать средства в реконструкцию своих нефтеперерабатывающих заводов, но и создает новые производства расходных материалов, таких как катализаторы, и новые марки топлива, такие как автобензины АИ-95-K5 «Евро 6» и ATUM — 95 «Евро 6».

«В настоящее время по эксплуатационным и экологическим характеристикам это лучшие автобензины в Европе. При этом цена бензинов класса "Евро 6" не выше, чем цена бензинов класса "Евро 5"», — считает эксперт.