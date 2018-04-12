Кабардино-Балкария и Тверская область будут сотрудничать в торговле и экономике

НАЛЬЧИК , 12 апреля. / ТАСС /. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) намерены подписать соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года. Соответствующие документы подготовили в правительстве КБР, сообщил в четверг министр экономики республики Борис Рахаев.

"Правительство КБР активно развивает сотрудничество с регионами Российской Федерации , а также с определенными структурами, которые представляют интерес для нашей республики. Данный проект соглашения [между правительством Кабардино-Балкарской республики и правительством Тверской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве] мы планируем подписать на Санкт-Петербургском экономическом форуме", — сообщил Рахаев, представляя документ.

Схожее соглашение планируется подписать и с Торгово-промышленной палатой РФ . «Торгов-промышленная палата РФ это значимый институт, который влияет не только на коммерческие процессы, но и иные… в целях привлечения, в том числе и иностранных инвесторов, мы считаем необходимым подписать соглашение о содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности», — добавил спикер.

По данным минэконмики региона, в настоящее время в республике функционируют 10 представительств КБР по торгово-экономическим вопросам в различных регионах РФ. Общий товарооборот представительств за 2017 год составил более 1,5 млрд рублей, рост в полтора раза выше уровня 2016 года.